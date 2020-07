Carnevali consiglia il Barcellona: «Prendi Allegri o De Zerbi tra qualche anno» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allegri al Barcellona, quel consiglio: «O lui o De Zerbi tra qualche anno». A parlare è Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha dato un consiglio al Barcellona dalle pagine di Tuttosport. Le sue parole. Allegri – «Dove andrà? Siccome è il top, il più bravo di tutti, lo vedo in una panchina di una big. Non me ne voglia Zidane, ma Max sarebbe perfetto per il Real Madrid. Ma lo consiglierei anche ai miei amici del Barcellona. Subito Allegri o De Zerbi fra qualche anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Carnevali consiglia il Barcellona: 'In panchina subito Allegri o De Zerbi fra qualche anno...' - TuttoMercatoWeb : Carnevali consiglia il Barcellona: 'In panchina subito Allegri o De Zerbi fra qualche anno...' -