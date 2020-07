Caregiver e neomamme sono ancora penalizzati sul lavoro. Ma ora c’è chi fa scuola (Di mercoledì 15 luglio 2020) di Luisa Cozzi* Ormai siamo consapevoli del fatto che tutte le transizioni della vita, come per esempio la maternità e la paternità o l’assistere familiari non autosufficienti, sono momenti talmente intensi da portare con sé nuove energie, risorse e competenze. sono una naturale evoluzione dell’uomo e quindi una risorsa in più, non un problema da gestire. Maternità, paternità e assistenza a familiari anziani o disabili diventano un Master di vita. Esiste un metodo chiamato Life Based Learning, cioè apprendimento basato sulla vita, che aiuta le persone che passano questi momenti fondamentali di transizione, spesso visti come un minus dalle organizzazioni, a evidenziali, viverli al meglio facendoli diventare degli asset di business, per le persone e per le aziende. Cosa pensereste se la vostra ... Leggi su ilfattoquotidiano

