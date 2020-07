Campania, il coronavirus non dà tregua: altri otto contagi nel bollettino di oggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non c’è tregua per la Campania. Dopo che il bollettino di ieri aveva segnato zero nuovi casi di Covid-19, oggi l’Unità di Crisi trasmette dati meno incoraggianti. Sono infatti otto i positivi al coronavirus nella giornata di oggi. Un numero che conferma il trend in leggera crescita delle ultime due settimane. coronavirus in Campania, bollettino … L'articolo Campania, il coronavirus non dà tregua: altri otto contagi nel bollettino di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

