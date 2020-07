Campania, candidato il caffè napoletano come patrimonio Unesco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da poco è stata inviata dalla Campania la candidatura alla Commissione Italiana per l’Unesco del caffè napoletano come patrimonio culturale La Campania ha candidato il caffè napoletano come patrimonio dell’Unesco. Questa mattina è stato inviato il dossier firmato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca alla commissione italiana per l’Unesco. Nella nota si legge: “Si tratta di una candidatura di grande rilievo, pienamente in linea con l’importante lavoro svolto negli ultimi anni grazie anche all’iniziativa del consigliereFrancesco Emilio Borrelli, per il riconoscimento, da parte dell’Unesco, ... Leggi su zon

Kappaellenet : La cultura del caffè espresso napoletano candidato all’Unesco - CalaminiciM : Egregio Zingaretti , i tuoi magnifici amici grillini alle regionali in Campania faranno una lista autonoma dal PD ,… - fisco24_info : Regionali, non decolla l’alleanza Pd-M5s: ecco le sfide principali: In tutte sette regioni (Puglia, Campania, Ligur… - mgriformisti : RT @UdcIta: Oggi pomeriggio a #Napoli Presentazione della lista #Udc Federazione di Centro per le prossime elezioni #Regionali in #Campania… - epicampania : RT @UdcIta: Oggi pomeriggio a #Napoli Presentazione della lista #Udc Federazione di Centro per le prossime elezioni #Regionali in #Campania… -