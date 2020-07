Campagna, il sindaco Monaco: “Non abbassare la guardia contro il Covid” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna – Invita i cittadini a prestare attenzione e rispettare rigorosamente le normative anti-contagio di distanziamento sociale, igienico-sanitarie e indossare la mascherina dove necessario, il primo cittadino di Campagna, Roberto Monaco. “Non è ancora il tempo di rilassarsi” -scrive il sindaco Monaco, in una missiva aperta indirizzata alla città. Il riferimento e la preoccupazione del sindaco di Campagna che in tutta la fase 1 dell’emergenza sanitaria, ha costantemente informato i cittadini circa gli esiti dei tamponi effettuati sulla popolazione che non ha registrato alcun caso di contagio da covid-19, arriva all’indomani di ben cinque casi che si sono registrati nelle scorse ore, nel ... Leggi su anteprima24

enpaonlus : Al via la nuova campagna antiabbandono 2020 di Enpa Puglia. Tra i protagonisti il sindaco di Bari e presidente Anci… - enpaonlus : ENPA Puglia, campagna contro l’abbandono degli animali: nello spot c’è anche il sindaco Decaro – VIDEO - alfredoferrante : @Il_Vitruviano Sono sincero: non mi interessa la prossima campagna elettorale. Ma se accade una cosa del genere ci… - Il_Vitruviano : @alfredoferrante Rilancia chi non vuole risolvere un problema ma fare campagna politica contro. Le risulta che le q… - RobertoLocate14 : RT @AqtrOfficial: Floop campagna elettorale: i leghisti toscani non vogliono Salvini nelle piazze, perché 'Senza di lui c'è più gente'. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna sindaco Campagna, il sindaco Monaco: "Non abbassare la guardia contro il Covid” anteprima24.it Marsala, il Movimento “Le Api” appoggia la candidatura di Giulia Adamo

E’ ufficiale: il Movimento politico Unità Siciliana “Le Api” appoggia la candidatura a sindaco di Marsala dell’ex deputato regionale Giulia Adamo in questa campagna elettorale. Dopo tante polemiche e ...

Polonia, tutte le sfide economiche del rieletto presidente Duda

Mentre una parte dell’opinione pubblica liberale teme che il secondo mandato di Duda sarà segnato dal completamento dell’occupazione istituzionale da parte del Pis, c’è chi ritiene che la Polonia cont ...

