#CAMBIAGESTO, a Bari presentazione della campagna nazionale contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta (Di mercoledì 15 luglio 2020) presentazione di #CAMBIAGESTO , campagna di sensibilizzazione volta ad evitare la dispersione di mozziconi di sigaretta nell'ambiente Ogni giorno, nel mondo, oltre 10 miliardi di mozziconi di ... Leggi su baritoday

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #CAMBIAGESTO Bari