Calendario Mondiali di calcio 2022 | sono ufficiali le date

Inizia a prendere forma il Calendario dei Mondiali di calcio del 2022. sono state svelate le date dell'inizio e della fine della competizione: 21 novembre 18 dicembre. Manca circa un anno e mezzo a un'edizione dei Mondiali tra le più discusse da sempre sin dalla sua vigilia. Dal momento dell'assegnazione del campionato mondiale di calcio al Qatar, per il 2022, subito si sono levate voci contrarie a far disputare il torneo nel paese arabo. Un torneo inizialmente previsto per la stagione estiva, come di consueto, poi spostato ragionevolmente in inverno. Oggi, a due anni dalla finale in Russia tra Francia e Croazia, sono state svelate le date di inizio e fine della ...

