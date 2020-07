Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli rifiuta lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under con la Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arkadiusz Milik sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli. Sulle sue tracce c’è da tempo l’interesse della Juventus, ma non solo. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la Roma di James Pallotta cerca il centravanti per sostituire Edin Dzeko. Entrano in gioco gli scambi, soprattutto per realizzare plusvalenze: il Napoli valuta Arkadiusz Milik tra i 40 ed i 50 milioni, la Roma vuole inserire uno tra Cengiz Under e Jordan Veretout. I giallorossi, infatti, continuano a chiedere 35 milioni per il cartellino del turco. Lo scambio alla pari è stato subito frenato dal direttore sportivo azzurro, Cristiano ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, nuovo blitz per #Osimhen - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: #LBDV on air?? ??Oggi dalle 17 alle 18 a @TeleClubItalia e sulla pagina fb di @ClubNapoliNews sarà ospite di @molarolandia… - CiroTroise : RT @calciomercatoit: ??#Napoli-#Osimhen: stretta finale. Le ULTIME di -