Calciomercato Fiorentina – Chiesa non rinnova, spunta un nome nuovo per la mediana (Di mercoledì 15 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina- Nelle prime ore del pomeriggio è arrivata l’ufficialità Federico Chiesa ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club viola. Adesso è assalto al giocatore, Juve in pole sul giocatore. Si parla molto del mercato in entrata della Fiorentina che è costantemente in pressing su Mandzukic, e vorrebbe portare il giocatore a Firenze, prima che altre squadre si aggiudicano l’attaccante. In uscita dal club viola c’è anche il difensore Milenkovic. Calciomercato Fiorentina: Chiesa non rinnova Commisso voleva blindare il giovane esterno in viola, ma Chiesa non è dello stesso punto di vista, e con un solo anno di ritardo potrebbe lasciare ... Leggi su giornal

