Calcio, l’Ifab estende le cinque sostituzioni in tutte le competizioni fino al 31 luglio 2021 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Calcio negli ultimi anni ha subito molti cambiamenti sotto il punto di vista del regolamento, soprattutto con l’introduzione del VAR. Nella fase post-lockdown, inoltre, è stata introdotta la possibilità, per gli allenatori, di effettuare fino cinque sostituzioni nel corso di una partita. Ora l’Ifab, ente che stabilisce le regole dl Calcio, ha deciso che tale regola sarà estesa a tutte le competizioni fino al 31 luglio del 2021 e per i tornei internazionali fino a fine agosto, come diffuso da una nota della Fifa. La decisione dell’Ifab, dunque, permetterà le cinque sostituzioni anche negli Europei ‘itineranti’ ... Leggi su sportface

