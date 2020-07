Calcio, la prossima stagione e fino al 31 luglio sarà possibile effettuare cinque cambi a partita (Di mercoledì 15 luglio 2020) La decisione è stata presa dall’Ifab, ente che stabilisce le regole del Calcio, ha deciso che durante la prossima stagione dei campionati e delle competizioni internazionali sarà possibile avvalersi di cinque cambi Calcio invece che solo di tre durante il match. La decisione è stata comunicata dalla Fifa in una nota con relativa spiegazione: per i tornei internazionali, in particolare, la norma verrà estesa fino a fine agosto mentre per le competizioni si potranno effettuare fino a cinque cambi per partita fino al 31 agosto. LEGGI ANCHE >>> Il Tas ribalta la squalifica del Manchester City: potrà ... Leggi su giornalettismo

