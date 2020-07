Calcio: il Potenza 'consegnato' alle istituzioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - Potenza, 15 LUG - "Con la morte nel cuore", stamani Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, serie C, girone C, ha simbolicamente consegnato la squadra nelle mani del presidente della ... Leggi su corrieredellosport

apetrazzuolo : LA DECISIONE - Il Potenza 'consegnato' alle Istituzioni - lamortevito : Caiata, Fontana e Iovino riconsegnano il titolo del @OfficialPotenza al sindaco del capoluogo, dopo averlo fatto si… - Azzurro19262 : @victorosimhen9 Victor osimhen a Napoli scriverai pagine importanti avrai tutto il nostro affetto Napoli ti aspetta… - AchilleOrti : @TuttoMercatoWeb Veloce, forza fisica devastante, potenza... ma sa calciare il pallone? Dopo tutto il calcio non e’… - Gioss17v : @frapietrella Eccezionale. Tecnica di calcio perfetta e grande potenza nelle gambe anche nel passo. Giocatore completo! -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Potenza

"Con la morte nel cuore", stamani Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio (serie C, girone C) ha simbolicamente consegnato la squadra nelle mani del presidente della Regione Basilicata, Vito B ...(ANSA) - POTENZA, 15 LUG - "Con la morte nel cuore", stamani Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio (serie C, girone C) ha simbolicamente consegnato la squadra nelle mani del presidente della ...