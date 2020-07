Caffè napoletano patrimonio Unesco: avviata la procedura d’iscrizione (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Giunta regionale della Campania ha trasmesso alla Commissione italiana per l’Unesco il dossier di candidatura “La cultura del caffè espresso napoletano”, a firma del presidente Vincenzo De Luca, che avvia la procedura di iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale Unesco. “Si tratta – si legge in una nota della Regione Campania – di una candidatura di grande rilievo, pienamente in linea con l’importante lavoro svolto negli ultimi anni grazie anche all’iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli, per il riconoscimento, da parte dell’Unesco, delle più significative tradizioni agroalimentari. Il caffè in Italia non è soltanto una bevanda ma esprime una vera e propria cultura, un ... Leggi su ildenaro

