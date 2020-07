Cadono da un Dirupo del Monte Bianco, Drammatica Morte per Due Alpinisti Italiani (Di mercoledì 15 luglio 2020) I due genovesi sono precipitati nel versante francese del Monte, è probabile che la scarsa visibilità li abbia confusi. Altra tragedia nelle montagne italiane, due Alpinisti liguri, Giuseppe “Pino” Lorusso di 67 anni e Marco Contri di 66 hanno perso la vita dopo essere precipitati in un Dirupo nel versante francese del Monte Bianco. La Cresta Kuffner è stata proprio teatro del dramma che ha coinvolto i due uomini soci del CAI di Genova Sampierdarena, i due veterani dello sport erano partiti dal rifugio Torino, presente sulla parte italiana della montagna. Probabile che siano stati ingoiati dalla montagna a causa della fitta nebbia presente in quel momento, che li deve avere disorientati. “Sono stati trovati sul versante nord del Mont-Maudit, a 4.100 ... Leggi su youreduaction

Valter Ceretto, 71 anni, è stato trovato morto in un corso d'acqua al fondo di un piccolo dirupo sulle alture di Alpette, in frazione Nero, dagli uomini del soccorso alpino, nel pomeriggio di oggi, lu ...

Un turista svizzero è caduto sul sentiero di Buzzancone e ha riportato un trauma cranico Rocamboleschi i soccorsi di Pubblica Assistenza e Pegaso CAPOLIVERI Un ciclista svizzero di 49 anni è stato tra ...

