C'è Franca Fiacconi al Giro Lago di Resia: "Vacanza e divertimento. In attesa del 2021" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Resia - Quasi in 2mila al via, oltre 400 stranieri e tanta soddisfazione sia per i runner che finalmente avranno un vero pettorale da spillarsi sulla canottiera da gara e potranno dar sfogo alla ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : è Franca