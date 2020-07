Bus dirottato nel Milanese, Sy condannato a 24 anni. I giudici: «È terrorismo» (Di mercoledì 15 luglio 2020) I giudici hanno accolto la richiesta della Procura: Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. L’uomo, 47 anni, nel marzo del 2019, a San Donato Milanese, ha dirottato e incendiato uno scuolabus con a bordo 50 scolari, due insegnanti e una bidella, ostaggi che i carabinieri riuscirono a mettere in salvo anche grazie alla richiesta di aiuto di un ragazzino a bordo del mezzo, Rami. La Corte d’Assise di Milano ha dunque accolto le tesi dei pubblici ministeri Luca Poniz e Alberto Nobili, che nel corso delle vecchie udienze avevano riformulato l’ipotesi di sequestro in quella di sequestro con finalità di terrorismo. Leggi anche: Ousseynou Sy, l’autista che voleva dar fuoco allo scuolabus: «Accuso Salvini e il ... Leggi su open.online

