Bus dirottato a Milano, condannato a 24 anni Ousseynou Sy. I familiari degli studenti: “Ha rischiato di fare una strage” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ventiquattro anni di carcere. È questa la condanna inflitta dalla Corte d’Assise di Milano nei confronti di Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo scorso dirottò un bus con cinquanta ragazzini a San Donato Milanese. Una sentenza che ha accolto le tesi dei pm Luca Poniz e Alberto Nobili e delle parti civili riconoscendo la “finalità di terrorismo”. “Non avevamo pretese se non che la giustizia mostrasse di poter rispondere in modo equilibrato ma fermo ai fatti accaduti e così è stato fatto”, spiega una delle madri dei bambini sequestrati. “È passato il principio per cui il ministero della Pubblica istruzione è responsabile di quanto accade ai bambini nel corso dell’orario scolastico – aggiunge l’avvocato di parte civile Antonio Ennio ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la richiesta della procura - Corriere : Bus dirottato sulla Paullese, attesa per la sentenza. Sy: «Pregiudizi contro di me» - LegaSalvini : Scuolabus dirottato, Sy: 'Chiedo giustizia per i migranti morti in mare'. - MartaDj1 : RT @ilpost: Ousseynou Sy, l’uomo che lo scorso anno dirottò e incendiò un autobus a San Donato Milanese, è stato condannato a 24 anni https… - LorenzoZL74 : RT @ilgiornale: L'autista del bus dirottato sulla Paullese lo scorso marzo è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d'Assise di… -