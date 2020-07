Burkina Faso. Human Rights Watch denuncia uccisioni extra-giudiziali a Djibo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Oltre 180 civili sarebbero stati assassinati dalle forze armate del Burkina Faso e seppelliti poi in grandi fosse comuni nella città settentrionale di Djibo, 200 km circa a nord della capitale Ouagadougou, al centro di violenti scontri tra l'esercito Burkinabé e gruppi armati di matrice jihadista. E' quanto denunciato in un report dell'organizzazione non governativa statunitense Human Rights Watch (Hrw); le vittime, tutte di sesso maschile, sarebbero morte tra il novembre 2019 e il giugno 2020. (...) - Mondo / Violenza, Repressione, , Vittime Civili, Burkina Faso Leggi su feedproxy.google

Vinskr1 : RT @GeaPilato: L'Italia è al 41°posto della classifica mondiale ( dopo Ghana e Burkina Faso) come libertà di stampa. Gli italiani sono plag… - StaraceA : RT @GeaPilato: L'Italia è al 41°posto della classifica mondiale ( dopo Ghana e Burkina Faso) come libertà di stampa. Gli italiani sono plag… - sand_pin : RT @africexp: Human Rights Watch denuncia: centinaia di omicidi extragiudiziali in Burkina Faso - Musumeci_Angela : @ilgiornale Ecco perché siamo al 41esimo posto, dopo Ghana e Burkina Faso, nella classifica mondiale sulla libertà… - ScaravaggiRemo : RT @GeaPilato: L'Italia è al 41°posto della classifica mondiale ( dopo Ghana e Burkina Faso) come libertà di stampa. Gli italiani sono plag… -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso Da Soleterre una casa d'accoglienza in Burkina Faso per i bambini oncologici Vita Burkina Faso. Human Rights Watch denuncia uccisioni extra-giudiziali a Djibo

Oltre 180 civili sarebbero stati assassinati dalle forze armate del Burkina Faso e seppelliti poi in grandi fosse comuni nella città settentrionale di Djibo, 200 km circa a nord della capitale Ouagado ...

Contingente anti-jihad nel Sahel, Parigi lancia «Takuba» e aspetta gli italiani

La forza europea “Takuba”, un gruppo di forze speciali europee sarà operativa a partire da oggi «con un centinaio di soldati estoni e francesi», come ha reso noto ieri la ministra francese della Difes ...

Oltre 180 civili sarebbero stati assassinati dalle forze armate del Burkina Faso e seppelliti poi in grandi fosse comuni nella città settentrionale di Djibo, 200 km circa a nord della capitale Ouagado ...La forza europea “Takuba”, un gruppo di forze speciali europee sarà operativa a partire da oggi «con un centinaio di soldati estoni e francesi», come ha reso noto ieri la ministra francese della Difes ...