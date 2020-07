Burioni: “Vaccino bellissima notizia, ma non stappate lo champagne” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Un passo notevole verso la sconfitta di questo maledetto coronavirus, ma i risultati della sicurezza sono meno fantastici, la tollerabilità del vaccino non è stata eccezionale”. Roberto Burioni ha commentato la notizia degli esperimenti sul vaccino sperimentale mRna-1273, creato per combattere il Covid-19. “Primi dati dicono che funziona, ma non stappate lo champagne, perché non c’è nulla di definitivo – afferma il virologo del San Raffaele di Milano -. Quarantacinque pazienti seguiti per 57 giorni sono un niente rispetto ai miliardi di persone che dovrebbero essere vaccinate. Però il nostro sentimento deve essere quello di una squadra di calcio che scende in campo davanti ai più forti del mondo, che dopo 20 minuti del primo tempo poteva essere sotto 0-4 e invece ... Leggi su sportface

