Burioni: «Il vaccino Usa fa un notevole passo avanti. Ma non stappate ancora lo champagne» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Burioni, «il vaccino Usa fa un notevole passo avanti. Ma non stappate ancora lo champagne». Lapidario ma non disfattista il virologo Roberto Burioni, nel commentare i risultati della sperimentazione americana. «Un passo notevole verso la sconfitta di questo maledetto coronavirus», spiega a riguardo. Anche se «i risultati della sicurezza sono meno fantastici e la tollerabilità del vaccino non è stata eccezionale». Un giudizio articolato, insomma, quello del virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, sul vaccino sperimentale mRna-1273, prodotto da Moderna e progettato per proteggere dal virus ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : Burioni: 'L'immunità di gregge? Servirà il vaccino: tramite infezione naturale è impossibile' - SecolodItalia1 : Burioni: «Il vaccino Usa fa un notevole passo avanti. Ma non stappate ancora lo champagne» - romasociale : CORONAVIRUS: BURIONI, 'VACCINO USA PASSO NOTEVOLE MA NON STAPPATE CHAMPAGNE' @RegioneLazio @Roma - StraNotizie : Burioni: 'Vaccino Usa? Passo notevole, ma non stappate champagne' - Adnkronos : #Burioni: '#Vaccino #Usa? Passo notevole, ma non stappate champagne' -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni vaccino Covid, Burioni: "In Italia dibattito come bombe calciomercato" Adnkronos Burioni: dibattito pseudoscientifico coronavirus ricorda ‘bombe calciomercato’

“Mentre in Italia il dibattito pseudoscientifico sul coronavirus mi ricorda molto le ‘bombe del calciomercato’ del compianto Maurizio Mosca, la scienza prosegue con serietà e raggiunge i primi importa ...

Vaccino Covid, Burioni spiega la tecnica innovativa. Pro e contro

Il virologo Roberto Burioni è torna a commentare sul suo sito Medical Facts la situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia, con una velata accusa: “Mentre in Italia il dibattito pseudosc ...

“Mentre in Italia il dibattito pseudoscientifico sul coronavirus mi ricorda molto le ‘bombe del calciomercato’ del compianto Maurizio Mosca, la scienza prosegue con serietà e raggiunge i primi importa ...Il virologo Roberto Burioni è torna a commentare sul suo sito Medical Facts la situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia, con una velata accusa: “Mentre in Italia il dibattito pseudosc ...