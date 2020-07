Buffy, James Marsters: "Joss Whedon era contrario alle storie d'amore con i vampiri" (Di mercoledì 15 luglio 2020) James Marsters, interprete di Spike in Buffy - l'ammazzavampiri, ha svelato che Joss Whedon non voleva mostrare i vampiri in modo romantico. Buffy e Angel non avrebbero dovuto avere una storia d'amore, almeno per il creatore della serie Joss Whedon che avrebbe voluto mostrare i vampiri in modo molto diverso rispetto a quanto accaduto sul piccolo schermo. A sostenerlo è stato l'interprete di Spike durante una puntata del podcast Inside of You ideato da Michael Rosenbaum. James Marsters, parlando di Buffy - L'ammazzavampiri, ha dichiarato: "Joss Whedon pensava che i ... Leggi su movieplayer

