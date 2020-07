Bruno Vespa senza freni: “Le 18 italiane più seducenti? Ecco chi sono” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bruno Vespa è stati uno degli ospiti di Beppe Convertini e Anna Falchi nel corso della puntata di C’è tempo per…, andata in onda oggi, mercoledì 15 luglio. Il famoso giornalista, nonché storico conduttore di Porta a Porta, ne ha approfittato per ripercorrere alcune tappe della sua carriera. Ha raccontato del suo esordio nel 1968, quando era ancora giovanissimo. «Ero un provinciale che collaborava con la radio della città de L’Aquila. Vinsi un concorso di tele/radiocronisti indetto dalla Rai e di lì iniziai a crescere», ha raccontato il giornalista. Durante la chiacchierata, poi, Vespa ha compiuto un viaggio temporale e ha raccontato quello che è oggi l’ultima delle sue fatiche. Le 18 donne italiane più belle Stiamo parlando, ... Leggi su velvetgossip

FilippoCarmigna : L'ammissione di Bruno Vespa: 'Non ho un carattere facile, non pensavo di durare in tv' - marcoassante199 : Sinceramente non mi era mancata un po il monopolio nel giro di tutte le trasmissioni televisive esistenti per il n… - zazoomblog : Lo staff di Antonio Ricci a Bruno Vespa: Drive In fu piccola rivoluzione per le donne - #staff #Antonio #Ricci… - HuffPostItalia : Lo staff di Antonio Ricci a Bruno Vespa: 'Drive In fu piccola rivoluzione per le donne' - scheggia32 : @opificioprugna @LucillaMasini Guardati il video della festa di Bruno Vespa.tutti senza mascherina baci e abbracci.… -