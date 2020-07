Britney Spears prigioniera di suo padre: l’allarme arriva da Twitter (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il movimento #FreeBritney non è certo una novità, da anni i fan temono che l’ex teen idol Britney Spears sia prigioniera di suo padre. Ma cosa c’è di vero? Foto: Instagram @BritneySpearsSu Twitter è tornato l’hashtag #FreeBritney, un movimento per aiutare l’artista a liberarsi dal vincolo legale che la costringe a rimanere sotto il controllo del padre. A seguito del tracollo di Britney Spears il Tribunale ne ha infatti affidato la tutela al padre, descritto tuttavia come avio e padrone. I fatti risalgono al 2008, quando dopo diversi tracolli mentali, Britney è ... Leggi su chenews

