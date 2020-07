Britney Spears “prigioniera” del padre? Chiara Ferragni si mobilita (Di mercoledì 15 luglio 2020) Britney Spears sarebbe “prigioniera” del padre, questo secondo le tesi di alcuni fan che stanno facendo sentire la propria voce sul web. Anche Chiara Ferragni aderisce all’iniziativa. Britney Spears, la reginetta sexy del pop anni 2000, è finita in primo piano sui social per una spinosa questione. A quanto pare la star non se la starebbe passando proprio bene, al punto che nel web spopola l’hashtag #FreeBritney, Britney Libera, ma da cosa, o meglio, da chi? Secondo i social Britney sarebbe “Prigioniera” del padre, che da 12 anni la tiene sotto tutela e senza il cui permesso non avrebbe neanche la possibilità di fare una passeggiata. Non potrebbe ... Leggi su bloglive

