Britney Spears non può guidare e sposarsi: l’incubo della conservatorship e il ruolo del padre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se persino Chiara Ferragni sui social si unisce al movimento #FreeBritney vuol dire che è davvero arrivato il momento di parlarne. La storia è a grandi linee nota a tutti: Britney Spears esordisce nel mondo della musica nel 1998 divenendo da subito un fenomeno mondiale, ma alle spalle ha già diversi anni di lavoro e un trampolino di lancio come il Mickey Mouse Club (dove hanno debuttato anche i colleghi Justin Timberlake e Christina Aguilera). Nel 2007 un crollo psicologico vissuto sotto i riflettori che la porta a diversi ricoveri forzati e a perdere la custodia dei figli. Ed è a questo punto che entra in gioco Jamie, il padre della popstar, che ne diventa il tutore e ancora oggi, 13 anni dopo, muove i fili della vita della ... Leggi su tvzap.kataweb

