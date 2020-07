Britney Spears: il movimento #FreeBritney "assedia" il padre della pop star (Di mercoledì 15 luglio 2020) Britney Spears da dodici anni è sotto la tutela del padre, ma con il movimento #FreeBritney i fan dicono che è arrivato il momento di liberarla. Britney Spears al centro di una protesta: quella del movimento #FreeBritney che chiede la sua "emancipazione" dal padre. Da 13 anni infatti la pop star è sottoposta alla tutela legale paterna a causa di un crollo psicologico avuto nel 2007. Britney Spears da oltre 10 anni non ha il controllo totale della sua vita, compresa la gestione dell'ingente patrimonio finanziario, i fan si chiedono come mai una pop star multimilionaria, ex giudice di X-Factor, abbia ancora bisogno di ... Leggi su movieplayer

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - radiodeejay : Sui sociali i fan di Britney Spears hanno lanciato l’hashtag #FreeBritney per chiedere che la cantante venga “liber… - rtl1025 : ?? #freeBritney, i fan di #BritneySpears chiedono che sia 'liberata' dal padre - val_dehmira : RT @antoslifee: Cosa sta succedendo a Britney Spears e perché è nato il movimento #FreeBritney A THREAD - tommoscherrieez : RT @aperitivocongin: Io sono veramente sconvolta. Dobbiamo assolutamente farci sentire, dobbiamo combattere affinché la situazione cambi. B… -