Britney Spears, cos’è #FreeBritney? Tutto quello che c’è da sapere e cosa possono fare i fan (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il movimento #FreeBritney ha preso di nuovo piede sui social, nella speranza che Britney Spears possa liberarsi dell’ingombrante e malevola tutela del padre. La cantante è affidata alla tutela del genitore dal 2008, quando ebbe un crollo psicologico. Ma secondo quanto è emerso da rumors pubblicati della stampa americana, l’uomo, da anni, la starebbe controllando... L'articolo Britney Spears, cos’è #FreeBritney? Tutto quello che c’è da sapere e cosa possono fare i fan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - repubblica : 'Liberate Britney Spears dal padre': Ferragni si unisce ai fan per l'appello - radiodeejay : Sui sociali i fan di Britney Spears hanno lanciato l’hashtag #FreeBritney per chiedere che la cantante venga “liber… - Corriere : Dalla droga per cavalli ai figli ritrovati: la (lenta) rinascita di Britney Spears - lavfreaks : RT @LucaRigott: Non importa quanto si è famosi, si può essere sfruttati anche quando la propria immagine vale miliardi, proprio il motivo p… -