Britney Spears controllata dal padre-padrone: ecco come vive la popstar (e chi sostiene il movimento per ‘liberarla’) (Di mercoledì 15 luglio 2020) La storia professionale e umana di Britney Spears ha dell’incredibile. Una delle popstar più amate della musica internazionale ha vissuto momenti davvero difficili, dovuti al successo ed alla notorietà. A soli 4 anni ha debuttato nel mondo dello show business, poi è diventata la stellina della Disney, fino al 1999 quando è esplosa con l’album d’esordio “…Baby One More Time”. Poi sono arrivati i due figli Jayden e Sean (avuto dall’ex marito Kevin Federline) e piano piano la mente di Britney si è “spenta”. Tra il 2007 e il 2008 è stata ricoverata per una grave crisi nervosa (le foto della sua testa rasata hanno fatto il giro del mondo) fino a quando il padre Jamie ha preso in mano la situazione e al tribunale ... Leggi su ilfattoquotidiano

