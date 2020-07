Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,44 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,21%. Tra le principali Borse europee in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,86%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,81%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,86%. Seduta positiva per il listino milanese, che ... Leggi su quifinanza

ForexOnlineMeIt : Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Europa brillante in avvio. A Piazza Affari #Atlantia sotto scacco - AndFranchini : Europa brillante in avvio. A Piazza Affari #Atlantia sotto scacco - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa parte brillante, +1% Piazza Affari ma Atlantia ko -

Ultime Notizie dalla rete : Brillante Piazza Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini Teleborsa Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui ...

Le 'Vie della comicità' in cinque episodi esilaranti

Castelfiorentino, 14 luglio 2020 - Cosa pensano un uomo e una donna al primo appuntamento? Quale è la distanza che separa il loro pensiero reale da quello che si dicono, per apparire più belli e affas ...

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui ...Castelfiorentino, 14 luglio 2020 - Cosa pensano un uomo e una donna al primo appuntamento? Quale è la distanza che separa il loro pensiero reale da quello che si dicono, per apparire più belli e affas ...