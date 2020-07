Brescia, si pensa già alla B: contatti con Delneri per il ruolo di direttore tecnico (Di mercoledì 15 luglio 2020) La gioia per la A dopo qualche anno di assenza, il colpo ad effetto Balotelli e un buon girone d’andata. Poi, per il Brescia, solo nubi. Tanti risultati negativi, una serie di esoneri tra l’inspiegabile e il frettoloso – degni del miglior Cellino – e il Coronavirus a mettersi in mezzo. Il quart’ultimo posto ad oggi, cinque giornate dal termine, dista ben 9 punti, e le Rondinelle hanno anche una partita in più delle dirette concorrenti. Quella di ieri a Bergamo, in cui Tonali e compagni hanno “imbarcato acqua”, prendendone 6 dall’Atalanta nel derby tutto lombardo. Si guarda quindi, e non potrebbe essere altrimenti, alla Serie B. A riprogrammarla con calma (si fa per dire), pianificando una ripartenza. Ed è per questo che gli occhi del numero uno del club sono rivolti ... Leggi su calcioweb.eu

