Brescia, Cellino incontra Delneri: offerto un ruolo da direttore tecnico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Massimo Cellino ha incontrato Gigi Delneri e gli ha offerto un ruolo da direttore tecnico del Brescia: i dettagli Come riporta Gianluca Di Marzio è in corso un incontro tra Massimo Celino, presidente del Brescia, Gigi Delneri e Diego Lopez. Il presidente del Brescia vuole affidare all’ex allenatore della Juve il ruolo di direttore tecnico, senza così mettere in discussione la figura di Diego Lopez. La figura di Delneri tornerebbe utile per dare consigli al club e allo stesso tecnico delle Rondinelle per non ripetere gli errori commessi in stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

