Brasile, nelle carceri il covid corre veloce e a giugno +800% dei casi. Il ricercatore: “Condizioni disumane” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel limbo tra periferie e carcere, dove i confini tra dentro e fuori si confondono lungo perimetri estremamente porosi che dividono l’interno delle celle sovraffollate dal degrado esterno fatto di crimine, povertà e ingiustizia sociale, il coronavirus si diffonde rapido. Sfuggendo alle statistiche. Secondo una ricerca del Consiglio nazionale di giustizia del Brasile, soltanto a giugno nelle carceri del Paese è stato registrato un aumento del’800 per cento rispetto a maggio dei casi di infezione da coronavirus. Una situazione che preoccupa l’organo legato al sistema giudiziario del Paese, dal momento che gli 8.924 detenuti sottoposti al test dall’inizio della pandemia, rappresentano solo l’1,2 per cento della popolazione carceraria che alla data del 31 dicembre ... Leggi su ilfattoquotidiano

