Brasile, Bolsonaro ancora positivo dopo nuovo tampone (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato ancora positivo al Coronavirus, come riportato dalla stampa brasiliana. La prima notizia della positività di Bolsonaro era stata data la scorsa settimana, con il presidente che comunque non aveva rinunciato ad incontrare i giornalisti, seppur munito di mascherina. Leggi su sportface

Va detto però che nel frattempo, lo studio risale ai primi di aprile, hanno iniziato a salire in maniera preoccupante anche i contagi in Brasile, che come tutto ... anche il fatto che il presidente ..."Vivo recluso dentro un compound residenziale alla periferia della città di Goyania (Stato di Goias, ndr.) con mia moglie e mio figlio. Uscire è pericoloso, in tutto il Brasile i contagi stanno aument ...