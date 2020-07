Borussia Dortmund, ufficiale risoluzione del contratto per Schurrle – FOTO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Attraverso il proprio sito ufficiale il Borussia Dortmund ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Schurrle Nella giornata odierna il Borussia Dortmund ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del proprio giocatore, André Schurrle, che scadeva il 30 giugno 2021. L’attaccante era giunto nella squadra tedesca nel 2016 per poi collezionare 51 presenze. Prima di rescindere il proprio contratto, Schurrle è stato mandato in prestito prima al Fulham e poi alla Spartak Mosca. Adesso il tedesco è libero di firmare con qualsiasi squadra. Borussia Dortmund has parted ways with ... Leggi su calcionews24

okcalciomercato : Borussia Dortmund, ufficiale la rescissione di Schurrle: il Benevento sogna - ItaSportPress : Gioca nello Schalke e si allena con la maglietta del...Borussia Dortmund. Matondo scatena una bufera -… - DortmundItalia : UFFICIALE: risoluzione contrattuale tra il Borussia Dortmund e André Schurrle, che ora diventa libero di firmare un nuovo contratto. #BVB - thorwong : RT @DiMarzio: Il #BorussiaDortmund e #Schurrle si separano ufficialmente - tbgsem : RT @DiMarzio: Il #BorussiaDortmund e #Schurrle si separano ufficialmente -