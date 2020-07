Bonus vacanze, come e dove trovare le strutture che lo accettano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Turismo sostenibile: le mete ideali per vacanze a impatto zero sfoglia la gallery È partito il primo luglio ufficialmente, ma il Bonus vacanze suscita ancora qualche perplessità. Soprattutto sul numero di strutture che hanno scelto di accettarlo. Leggi anche › vacanze 2020: dal Bonus vacanze all’app per viaggiare ai traghetti, cosa sapere ... Leggi su iodonna

_MiBACT : Hai domande sul #BonusVacanze? L'helpdesk ti aiuta a trovare le risposte ai tuoi quesiti sul contributo fino a 500… - LegaSalvini : #Siri: L'incertezza crea disoccupazione. Le politiche non chiare, creano disoccupazione. Procediamo per bonus, spes… - _MiBACT : Fino al 31 dicembre 2020 richiedi e spendi il tuo #BonusVacanze: fino a 500€ per soggiorni in alberghi, campeggi, v… - IOdonna : Bonus vacanze, come e dove trovare le strutture che lo accettano - Vito_Troiano : Tutti i bonus del decreto Rilancio: come e quando chiederli -