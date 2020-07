Bonus 1000 euro INPS maggio: quando arriva il pagamento? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Bonus 1000 euro maggio INPS continua a far discutere, inizialmente in molti ci avevano scritto non capendo se avevano diritto al Bonus INPS oppure al contributo a fondo perduto, poi abbiamo pubblicato le tante rimostranze degli esclusi, quanti non sono riusciti a dimostrare il calo del 33% rispetto al secondo bimestre del 2019 o che per il principio di cassa risultano fuori avendo incassato a marzo-aprile per lavori svolti nei mesi precedenti o addirittura relativi allo scorso anno, ora invece le lamentele maggiori giunte sul sito riguardano il ritardo nei pagamenti. Molti si domandano quando arriverà l’accredito giacché ci dicono, in tanti, si trattava del Bonus maggio e siamo a ... Leggi su pensionipertutti

Bonus 1000 euro, 600 euro e 500 euro Inps maggio: In base a quanto previsto dal decreto Rilancio per il mese di maggio spetta a seconda delle categorie di lavoratori e requisiti un bonus di 1000 euro, ...

