Bonafoni: felicità per legge infanzia e riconoscimento educazione outdoor (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Oggi e’ una giornata molto importante per l’educazione e l’istruzione delle bambine e dei bambini della nostra Regione: abbiamo approvato, in Consiglio regionale, la legge sul Sistema Integrato di educazione ed Istruzione per l’infanzia, risultato raggiunto grazie all’impegno di tutti, ma a partire dalla volonta’ della Presidente della IX Commissione e prima firmataria del testo Eleonora Mattia.” “Investiamo sul futuro e torniamo a legiferare dopo 40 anni sui servizi educativi, in un momento delicatissimo dopo il lockdown, per le bambine, per i bambini, le famiglie, le educatrici e gli educatori, il personale ausiliario, il vago mondo del privato sociale. Per la scuola tutta. Una legge di sistema che si inserisce all’interno di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Bonafoni felicità Bonafoni: "Anch'io in piazza contro l'omofobia" La Fune