Bonafede e Salvi, aiutatemi a difendere la dignità della mia famiglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ill.mo signor ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede,Ill.mo signor procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Salvi,Sono Ilaria Cucchi, nota a tutti per essere la sorella di Stefano, morto ammazzato mentre era nelle mani dello Stato, dopo un arresto eseguito da alcuni Carabinieri la notte del 15 ottobre 2009.Ho detto “nota” perché questa è la mia grande colpa. 120 udienze, undici anni di processi e, soprattutto, le terribili condizioni nelle quali io e i miei genitori siamo stati costretti a riconoscere il povero corpo martoriato di mio fratello, ci hanno resi noti. Famosi.Non abbiamo mai perso la fiducia nella Giustizia continuando a portare rispetto per le Istituzioni di questo Paese. Mano a mano che ci stavamo avvicinando alla verità siamo sempre ... Leggi su huffingtonpost

