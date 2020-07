Bomba d'acqua su Palermo, due morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – Un violento nubifragio ha fatto due morti oggi a Palermo. Nel capoluogo siciliano sono caduti fino a 125 millimetri di pioggia. Un record per questo periodo. Le vittime sarebbero rimaste intrappolate nella loro auto, travolta dall'acqua.Molti sottopassi sono finiti sott'acqua così come anche numerose strade: tantissime le auto sommerse con gli automobilisti costretti a nuotare per mettersi in salvo. Il traffico è rimasto paralizzato su diverse arterie intorno e dentro la città.Il maltempo non ha risparmiato neanche la provincia.Rovesci e temporali di forte intensità hanno colpito Catania e provincia, sebbene non paragonabili a quelli di Palermo, con punte di oltre 20-30mm.Temporali anche su Madonie, Nebrodi, messinese tirrenico ed ... Leggi su iltempo

