Bomba d’acqua Palermo, Salvini: ” Il sindaco pensa solo ai migranti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una forte Bomba d’acqua si è scagliata nel primo pomeriggio a Palermo, trasformando le strade cittadine in torrenti in piena. Comincia il bilancio dei morti mentre Matteo Salvini apre le polemiche sul caso. Una situazione in Sicilia mai vista prima: una Bomba d’acqua ha investito nel pomeriggio una vasta area della Regione, tra cui Palermo, … L'articolo Bomba d’acqua Palermo, Salvini: ” Il sindaco pensa solo ai migranti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua a #Palermo, gente a nuoto in strada #ANSA - Cla___________ : 'bomba d'acqua' non se pò sentì! la parola giusta, italiana, è nu-bi-fra-gio! smettiamola di tradurre espressioni i… - Alessia22xx : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Depurare e riutilizzare, la forma dell’acqua secondo Cap Corriere della Sera