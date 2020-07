Bomba d’acqua Palermo, il sindaco: “Non abbiamo ricevuto alcuna allerta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel pomeriggio di oggi una violenta Bomba d’acqua ha colpito Palermo: 2 i morti e diversi i dispersi. Il sindaco Orlando: “la pioggia più violenta dal 1790”. Sono cariche di sconcerto e angoscia le parole con cui Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, descrive la Bomba d’acqua che si è abbattuta sulla sua città. “Oltre un … L'articolo Bomba d’acqua Palermo, il sindaco: “Non abbiamo ricevuto alcuna allerta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - PescaraCalcio : Un forte abbraccio ai familiari delle vittime della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città di #Palermo. - Laura__Vittoria : RT @rtl1025: ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in… - amerigormea : RT @ultimenotizie: Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo,allagato per la bomba d'acqua caduta… -

