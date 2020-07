Bologna-Napoli, probabili formazioni: sorpresa Lozano? Per Gattuso almeno 6 cambi, Mihajlovic cambia l'attacco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo il pareggio beffardo ed immeritato col Milan, il Napoli è di scena a Bologna per tornare alla vittoria e magari approfittare della sfida della Roma contro il Verona. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? #BolognaNapoli dirige l’arbitro Piccinini di Forlì ?? - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - sscnapoli : ?? #BolognaNapoli, i precedenti ?? - napolista : Bologna-Napoli, Gattuso ne cambia otto. Lozano per la prima volta titolare Sul CorSport. Un tridente del tutto ined… - PEbenhe : RT @Football__Tweet: Tonight's Serie A fixtures: ? 6.30pm: Bologna vs. Napoli AC Milan vs. Parma Sampdoria vs. Cagliari ? 8.45pm: Lecce v… -