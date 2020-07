Bologna-Napoli, probabili formazioni: per Gattuso almeno 6 cambi dopo lo sforzo col Milan, Mihjalovic esclude Orsolini (Di mercoledì 15 luglio 2020) dopo il pareggio beffardo ed immeritato col Milan, il Napoli è di scena a Bologna per tornare alla vittoria e magari approfittare della sfida della Roma contro il Verona. Leggi su tuttonapoli

