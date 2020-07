Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Politano dall'inizio, Hysaj a sinistra (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Gattuso per la sfida di stasera contro il Bologna: dall'inizio spazio ancora a Politano sulla destra, con Insigne e Milik a completare il pacchetto attaccanti (Loz ... Leggi su tuttonapoli

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - sportli26181512 : Bologna: i 3 gol più belli contro il Napoli VIDEO - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - La carica di Milik: 'Bologna-Napoli' -