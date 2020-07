Bologna-Napoli, ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A. Leggi su 90min

