Bologna-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bologna-Napoli sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Dall’Ara i rossoblu vogliono riscattare il pareggio subito nel recupero contro il Parma, mentre gli azzurri vogliono conquistare un’altra vittoria dopo essere reduci anche loro da un pari. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di mercoledì 15 luglio, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - ContropiedeA : Serie A, Bologna-Napoli, i precedenti: gli azzurri non vincono da 3 anni - - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Bologna-Napoli, Gattuso ne cambia otto. Lozano per la prima volta titolare Sul CorSport. Un tridente del tutto inedito, con… -