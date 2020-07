Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Ho sbagliato il primo tempo. A Gattuso invidio una cosa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ottimo pareggio per il Bologna.In occasione della trentatreesima giornata di Serie A il Bologna ha ospitato il Napoli sul campo dello stadio Renato Dall'Ara: gli azzurri erano passato in vantaggio con il gol di Manolas, ma i padroni di casa sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie alla rete di Barrow.Al termine del match il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini:"Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, invece con Palacio solo in mezzo ai centrali liberava sempre l'altro centrale. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, ... Leggi su mediagol

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Napoli 1-1, rete di Barrow M. (BOL) - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - ilnapolionline : SERIE A - Bologna-Napoli 1-1, i top e i flop della squadra di Gattuso - - Spazio_Napoli : -