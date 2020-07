Bologna-Napoli, Mihajlovic e Gattuso insieme in panchina: poi l’abbraccio (FOTO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) A dividerli nove anni di età e le rispettive maglie. Ad unirli una carriera da allenatori sempre più in ascesa. Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso, tecnici rispettivamente di Bologna e Napoli, oggi avversarie, hanno dato vita ad un simpatico siparietto nel pre partita al Dall’Ara. Come testimoniato dalle immagini di Dazn, i due allenatori hanno scambiato più di qualche battuta in panchina seduti insieme. Poi l’abbraccio. Da allenatori stimati ma soprattutto da vecchi amici. FOTO L'abbraccio tra Mihajlovic e Gattuso 🤗#BolognaNapoli LIVE su #DAZN: https://t.co/vFvRQeAWEt pic.twitter.com/FIPvt0cZQW — DAZN Italia (@DAZN IT) July 15, 2020 Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - trivella : **Giro do Placar** #RecessoPandemico Intervalo #MCIBOU 2-0 #NEWTOT 0-1 #BURWOL 0-0 #Bezona FINAAAL Brentford 1-0… - DriessenJelle : RT @AjaciedenEU: Vanavond: ?????????????? Newcastle - Tottenham #Sanchez #Alderweireld #Vertonghen ???? AC Milan - Parma #Ibrahimovic Bologn… -