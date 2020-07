Bologna-Napoli, Lozano titolare con Politano e Milik (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Rino Gattuso per la partita di stasera contro il Bologna. Tra i pali Meret. In difesa la coppia di centrali è formata da Manolas e Maksimovic, affiancati, ai lati, da Hysaj e Di Lorenzo. In mediana torna Demme regista, con Elmas e Zielinski. In attacco, un tridente inedito, con Lozano al posto di Insigne, Politano e Milik. E’ la prima volta, con Gattuso in panchina, che il messicano è titolare. Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Lozano. All: Gattuso L'articolo Bologna-Napoli, Lozano titolare con ... Leggi su ilnapolista

