Bologna-Napoli | le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bologna–Napoli, in programma questa sera alle ore 19,30. Queste le scelte dei due tecnici. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. All.: Mihajlovic. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso.

